Dal Gubbio a Londra: il programma dell'estate della Fiorentina
La Fiorentina ha sciolto le riserve sulle prime amichevoli e ufficializzato il programma di luglio e inizio agosto. A testare i primi schemi e i primi meccanismi di Fabio Grosso saranno i ragazzi della Primavera, anche loro all'inizio della loro preparazione, con la consueta amichevole in famiglia il 19 luglio. Poi il livello di difficoltà si alzerà, il 22, con un'avversaria di serie C, il Gubbio che negli ultimi anni ha instaurato ottimi rapporti per la Fiorentina con il prestito di alcuni giovani, da ultimi Mirko Elia, appena rientrato e che ha rinnovato il contratto, che la squadra umbra vorrebbe trattenere. Di sicuro ci sarà spazio per parlare di questo o altri prestiti.
Il programma delle amichevoli estive della Fiorentina 2026:
19 luglio ore 18.30
Fiorentina vs Primavera Fiorentina
Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
22 luglio ore 19.00
Fiorentina vs Gubbio
Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
25 luglio ore 16.00
Q.P.R. vs Fiorentina
Matrade Loftus Road – Londra
29 luglio ore 20.30
Watford vs Fiorentina
Vicarage Road – Watford
6 agosto ore 20.00
Fiorentina vs Deportivo La Coruna
Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
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