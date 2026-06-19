Dal Gubbio a Londra: il programma dell'estate della Fiorentina

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La Fiorentina ha sciolto le riserve sulle prime amichevoli e ufficializzato il programma di luglio e inizio agosto. A testare i primi schemi e i primi meccanismi di Fabio Grosso saranno i ragazzi della Primavera, anche loro all'inizio della loro preparazione, con la consueta amichevole in famiglia il 19 luglio. Poi il livello di difficoltà si alzerà, il 22, con un'avversaria di serie C, il Gubbio che negli ultimi anni ha instaurato ottimi rapporti per la Fiorentina con il prestito di alcuni giovani, da ultimi Mirko Elia, appena rientrato e che ha rinnovato il contratto, che la squadra umbra vorrebbe trattenere. Di sicuro ci sarà spazio per parlare di questo o altri prestiti.

Il programma delle amichevoli estive della Fiorentina 2026:

19 luglio ore 18.30

Fiorentina vs Primavera Fiorentina

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

22 luglio ore 19.00

Fiorentina vs Gubbio

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

25 luglio ore 16.00

Q.P.R. vs Fiorentina

Matrade Loftus Road – Londra

29 luglio ore 20.30

Watford vs Fiorentina

Vicarage Road – Watford

6 agosto ore 20.00

Fiorentina vs Deportivo La Coruna

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

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