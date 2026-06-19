Italiano chiama Mandragora al Besiktas: il punto sulla trattativa
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Il Besiktas insiste per Rolando Mandragora. Il club turco ha intensificato i contatti con la Fiorentina per aggiudicarsi il centrocampista classe ’97. In particolare Vincenzo Italiano lo accoglierebbe molto volentieri a Istanbul per via dell’ottima considerazione che ha di lui fin dai tempi di Firenze (stima ricambiata). Motivo per cui l’ex tecnico viola ha chiesto ai suoi dirigenti di provare a sondare il terreno più concretamente con Paratici e Goretti.
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