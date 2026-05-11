Dagli inviati Pietro Ghedin sulla crisi della Fiorentina: "Il calcio è così, ora ripartire"

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Pietro Ghedin, ex difensore di Lazio e Fiorentina, presente alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, ha parlato così ai media presenti: "È stato un anno difficile e travagliato. Il calcio è così, una volta va bene una volta va male. Ma l’importante è essersi salvati, l’obiettivo era quello. Pensiamo al prossimo anno”.

Paratici l’uomo giusto?

‘È difficile dirlo ma speriamo perché è una brava persona e un bravo manager”.

Di Comuzzo cosa pensa?

“Ha avuto difficoltà perché è giovane, ma per me è bravo e con l’esperienza lo diventerà ancora di più. La fascia tolta a Ranieri? È la vita”