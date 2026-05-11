Dagli inviati
Pietro Ghedin sulla crisi della Fiorentina: "Il calcio è così, ora ripartire"
FirenzeViola.it
Pietro Ghedin, ex difensore di Lazio e Fiorentina, presente alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, ha parlato così ai media presenti: "È stato un anno difficile e travagliato. Il calcio è così, una volta va bene una volta va male. Ma l’importante è essersi salvati, l’obiettivo era quello. Pensiamo al prossimo anno”.
Paratici l’uomo giusto?
‘È difficile dirlo ma speriamo perché è una brava persona e un bravo manager”.
Di Comuzzo cosa pensa?
“Ha avuto difficoltà perché è giovane, ma per me è bravo e con l’esperienza lo diventerà ancora di più. La fascia tolta a Ranieri? È la vita”
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Notizie di FV
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Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
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Copertina
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