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Due giorni di pausa dopo il test col Signa: Fiorentina, ecco il programma

Due giorni di pausa dopo il test col Signa: Fiorentina, ecco il programmaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Prosegue la sosta per le Nazioni, quest'anno allargata e quindi con un'altra settimana di stop dei campionati. Occasioni per i tecnici di Serie A di lavorare il più possibile sul gruppo, ma anche di staccare alternando lavoro e riposo nella maniera più oculata. Nel caso della Fiorentina, dopo l'amichevole di ieri col Signa, Vanoli ha concesso due giorni liberi alla squadra. La ripresa del lavoro è prevista per mercoledì con doppio allenamento al Viola Park.