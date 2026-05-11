Palladino ancora beffato dalla Coppa Italia? Se vince la Lazio sì

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Mercoledì prossimo all'Olimpico si assegnerà la Coppa Italia, consolazione per le squadre di serie A (come la stessa Inter) ormai fuori dalle competizioni europee. La sfida sarà tra Lazio e Inter e il risultato avrà conseguenze sul futuro dell'a settima in classifica, l'Atalanta o, nel caso riesca a raggiungerla in queste ultime giornate a patto che vinca stasera, il Bologna. Le prime sei sono a debita distanza dalla Dea e dunque già certe dell'Europa, Champions o Europa League.

E se l'Inter vincesse la Coppa tutte manterrebbero il loro status. Se invece fosse la Lazio a vincere il trofeo, visto che è dietro a tutte le altre in classifica, a cascata ci rimetterebbeo Como e Atalanta appunto. Il Como infatti, che ha conquistato l'Europa per la prima volta nella sua storia, dovrebbe accontentarsi della Conference, come accaduto la scorsa stagione alla Fiorentina che con il sesto posto ha perso l'Europa League per colpa della vittoria del Bologna che era più indietro in classifica.

Proprio Raffaele Palladino, già beffato appunto la scorsa stagione nonostante i suoi 65 punti con la Fiorentina, perderebbe l'ultimo gradino per disputare la Conference (non può come detto raggiungere le altre davanti). Insomma la coppa Italia per l'ex tecnico viola rischia di diventare un vero e proprio incubo.