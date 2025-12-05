Pairetto e la Fiorentina si ritrovano. L'ultima direzione vide un super De Gea

vedi letture

L'Aia come di consueto ha da poco rilasciato le designazioni arbitrali valide per la 14 giornata di campionato. Per dirigere la gara di apertura tra Sassuolo e Fiorentina è stato scelto Luca Pairetto. Il fischietto della sezione di Nichelino, nella sua carriera ha diretto 137 partite di Serie A e in solo dieci di queste figurava la Fiorentina, che sotto la sua direzione ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente è quello tra Fiorentina e Milan della scorsa stagione, quando sulla panchina viola sedeva ancora, Raffaele Palladino.

Quella partita terminò con la vittoria per 2-1 della squadra gigliate, grazie ai due rigori parati, su Theo Hernandez e Abraham, da parte di De Gea. Maggiori le direzioni di gara di Pairetto con il Sassuolo, che arrivano addirittura a 28 tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, nelle quali il club neroverde ha collezionato: 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incontro tra le due parti è arrivato proprio quest'anno, alla nona giornata, nella partita contro il Cagliari, che ha visto gli emiliani uscire vincitori per 1-2.