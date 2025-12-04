Il programma della Fiorentina: allenamento in programma stamani al Viola Park

Mattinata di lavoro al Viola Park per la prima squadra: la Fiorentina si ritroverà poco dopo le 10 per continuare a preparare la sfida in programma sabato alle ore 15 contro il Sassuolo. Per Paolo Vanoli, che dovrebbe parlare domani in conferenza stampa, ancora una seduta per capire come stanno i suoi e provare a recuperare Robin Gosens, che non si è allenato in gruppo neanche negli scorsi giorni. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!