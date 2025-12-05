Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Lo sfogo di Gud dopo l’assoluzione: "La mia carriera è stata condizionata"

La Nazione: "Viola smoking, la Fiesole c'è!"

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, 11 milioni ogni gol"

La Repubblica: "Soltanto l'effetto Dzeko può salvare la Fiorentina"

La Gazzetta dello Sport: "Gudmundsson riparte: "Ora sono più sereno". La Fiorentina ha fiducia"

Tuttosport: "Viola, in tremila contro la crisi"