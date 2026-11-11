La Fiorentina ha una media di 1,12 punti a partita. Quanti rammarichi

La Fiorentina continua a essere una squadra in cerca di una propria identità e, a quasi tre mesi dall’avvio del campionato, non ha ancora chiarito quali siano i suoi reali obiettivi stagionali. È quanto emerge dall’analisi del Corriere dello Sport - Stadio, che ha esaminato il rendimento della formazione viola durante il Vanoli-bis. Nelle otto gare disputate con il tecnico in panchina, la squadra ha conquistato nove punti, ottenuti grazie a due successi, tre pareggi e tre sconfitte, per una media di 1,12 punti a partita.

Rammarico a posteriori

Un andamento che, secondo il quotidiano, potrebbe essere sufficiente per raggiungere la salvezza senza particolari difficoltà, ma che lascia anche qualche motivo di rammarico. La Fiorentina, infatti, avrebbe potuto ottenere risultati migliori, pur avendo evidenziato alcuni progressi rispetto alla pessima partenza stagionale, che aveva portato all'esonero di Fabio Grosso dopo tre ko consecutivi e nove reti incassate. Restano tuttavia numerosi interrogativi sul futuro della squadra viola.

Serve un salto di qualità

Dopo undici giornate di campionato e circa due mesi e mezzo di attività, non è ancora possibile individuare con precisione quali possano essere le prospettive del gruppo. Per allontanarsi da una stagione vissuta nell'anonimato e senza una direzione ben definita, sarà necessario compiere un ulteriore salto di qualità alla ripresa del torneo. La Fiorentina tornerà in campo dopo la sosta lunedì 23 novembre: una data che dovrà rappresentare l'occasione per ripartire con maggiore convinzione, obiettivi chiari e risposte concrete sul campo.