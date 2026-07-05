Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Thorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienzadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Thorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
2 Volpato si avvicina alla Fiorentina: per il Corriere dello Sport la Viola ha rilanciato con il Sassuolo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina a caccia di dribbling sul mercato: da Koleosho a Bakayoko, la rivoluzione sulle fasce
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
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