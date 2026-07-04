Centrocampo, nessuno ad oggi è intoccabile: ecco la strategia della Fiorentina

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è quello che la nostra redazione ha dedicato al centrocampo viola da dover gestire alla luce dei tanti interpreti presenti e di chi potrà arrivare. Se infatti la Fiorentina è alla ricerca di nuovi centrocampisti vuol dire che ci sono pochi intoccabili. Vengono in mente i vari Brescianini, Fabbian, Mandragora, Fagioli. Quest’ultimo è ad esempio considerato un profilo di alto livello ma non indispensabile nelle idee dell’allenatore. Ecco che i vari rumors di mercato invitano a riflettere sulla possibilità che il centrocampo del prossimo anno subisca una sorta di ricostruzione, se non addirittura una rivoluzione. Il mercato viola è entrato nel vivo.