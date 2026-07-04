Brescianini e il rischio di sentirsi un doppione: che fare con il centrocampista?

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Marco Brescianini. A Firenze l’acquisto di Thorstvedt convince abbastanza (non proprio tutti, ma quasi), le opinioni sul giocatore sono spesso positive e il binomio con Grosso porta garanzie. Viene però da chiedersi se l’eventuale arrivo del norvegese non possa togliere spazio a un altro centrocampista che è stato appena riscattato dalla Fiorentina, vale a dire Marco Brescianini. Anche perché l’ex Atalanta è stato un investimento da circa 13 milioni di euro non più tardi di poche settimane fa, quando la salvezza centrata dalla squadra di Vanoli ha fatto scattare l’obbligo di riscatto inserito a gennaio. Oltretutto, lo stesso calciatore non ha ancora espresso al meglio il suo potenziale e la formula con cui è stato prelevato in inverno indica proprio la volontà di volerlo calcisticamente aspettare.