FirenzeViola Martina Toniolo rinnova con la Fiorentina e passa in prestito alla Ternana

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Lo avevamo annunciato su X in esclusiva: la Fiorentina Femminile era in procinto di lasciar partire Martina Toniolo il cui contratto scadeva nel 2027. L’ex terzino della Lazio, scuola Juventus, è stata ferma gran parte dello scorso anno, e della stagione prima ancora, per via di un infortunio che è stato poi curato a seguito di un intervento chirurgico avvenuto lo scorso inverno di cui la Fiorentina ha dato annuncio sui propri media. Sembra che però la ragazza non si sia ancora ripresa del tutto, ragion per cui la società, in accordo con la stessa calciatrice e col tecnico Pinones-Arce, abbia deciso di mandarla a giocare in modo che potesse recuperare il ritmo partita e non solo.

La Ternana Women ha fiutato l’affare anticipando le mosse di Parma e Lazio, che secondo le nostre indiscrezioni avevano preso informazioni, e ha chiuso per il prestito secco con la calciatrice, ufficializzando il tutto nella mattinata odierna. La Fiorentina per tutelarsi ha deciso di rinnovare il contratto con la ragazza fino al 2028. Ad annunciarlo sono stati direttamente i procuratori della giocatrice sui propri social network. Martina Toniolo dunque giocherà la prossima stagione a Narni con la maglia della Ternana pronta a fare ritorno a Firenze al termine della stessa per provare a rigiocarsi le sue chance anche alla Fiorentina.