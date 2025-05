Non solo Fiorentina, ecco il programma delle tre competizioni europee al via stasera

La Fiorentina è pronta a giocarsi il tutto per tutto nella semifinale di ritorno di Conference di giovedì, cercando di ribaltare il 2-1 dell'andata a favore del Betis. Chi vince andrà in finale a Breslavia in Polonia. Ma questa settimana si definiranno le finaliste di tutte e tre le competizioni europee partendo da stasera.

Champions Tra qualche ora scenderanno in campo Inter e Barcellona a San Siro: 90 minuti tutti da giocare visto che all'andata le due squadre avevano pareggiato 3-3 in una delle partite più emozionanti del torneo. Domani sera a Parigi Psg-Arsenal deciderà la seconda finalista, dopo l'1-0 dei francesi a Londra.

Europa League Giovedì si giocheranno anche le due semifinali di Europa League. Il Bodo/Glimt cercherà in casa un difficile ribaltone del 3-1 ottenuto all'andata dal Tottenham. Nella seconda semifinale di ritorno il Manchester United ospita l'Athetic Bilbao forte di un 3-0 dell'andata. Potrebbe dunque esserci una finale tutta inglese.

Conference E potrebbe parlare inglese anche la prima finalista di Conference, con il Chelsea forte già di un 4-1 ottenuto sette giorni fa a Stoccolma contro il Djurgarden. Nell'altra semifinale come detto la Fiorentina cercherà di agguantare la terza finale consecutiva su tre Conference giocate. Nelle due precedenti stagioni Italiano era riuscito nell'impresa, pur sconfitto poi all'atto finale sia da West Ham che dall'Olympiacos. Palladino non vuole dunque essere da meno e portare anche lui in finale i viola nella speranza poi di vincere il trofeo. Ma nel frattempo, giovedì sera sarà obbligatorio vincere con due gol di scarto sul Betis.