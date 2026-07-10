Il neo acquisto Dragusin si gode Firenze prima del ritiro: la foto

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Radu Dragusin è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina da pochi giorni. Fabio Paratici, che ha deciso praticamente tutti i suoi trasferimenti fin da quando lo ha portato in Italia nell'Under 17 della Juventus, lo ha riportato in Italia dopo le due stagioni nel Tottenham. Il giocatore ha già sostenuto le visite ed ha decisio di rimanere a Firenze in attesa di iniziare il ritiro, concedendosi anche qualche cena in città. Come stasera quando è stato riconosciuto da alcuni tifosi viola in un ristorante in via Tornabuoni. Il giocatore si è anche concesso per una foto.