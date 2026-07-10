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Fiorentina e Siviglia si stanno avvicinando per il terzino sinistro Oso

Fiorentina e Siviglia si stanno avvicinando per il terzino sinistro OsoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:42Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Fiorentina e Siviglia si stanno avvicinando per il trasferimento di Joaquín Martínez Gauna, più semplicemente Oso in viola. Il club viola per il terzino sinistro classe 2003 con doppia cittadinanza spagnola e argentina ha offerto 10 milioni mentre il Siviglia ne chiede 15. Il punto d'incontro tra le parti può essere la via di mezzo, a 12 anche alla luce della scadenza del contratto nel 2027.

Gosens in uscita, serve un rinforzo a sinistra

Con l'uscita di Robin Gosens, ritenuto fuori dal progetto viola, la Fiorentina deve dare a Fabio Grosso un nuovo terzino sinistro, più giovane e con l'ingaggio più sostenibile, secondo parametri insomma che sta cercando negli acquisti Paratici.