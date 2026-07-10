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I lettori di FirenzeViola apprezzano le nuove maglie: il 77,73% è a favore

I lettori di FirenzeViola apprezzano le nuove maglie: il 77,73% è a favore
Oggi alle 21:00Notizie di FV
di Redazione FV

Le nuove maglie Joma piacciono ai tifosi viola. Lunedì la Fiorentina ha infattipresentato la partnership con Joma (dopo circa 10 anni dopo il triennio 2012-2015) e le nuove maglie, la Home viola e la Away bianca. Maglie che sono rimaste in esposizione il 6 e il 7 all'hotel St Regis, con un corner anche per l'acquisto in anteprima. La prima maglia è già in vendita negli store così come polo e maglie da allenamento e passeggio mentre la seconda sarà in vendita dal 13. 

Il 77,73% dei votanti gradisce le maglie

E secondo il sondaggio lanciato da FirenzeViola sul nostro sito le maglie hanno avuto il gradimento del 77,73 dei lettori che hanno votato. Solo il 22,27% si aspettava di meglio, mentre appunto la maggior parte le ha trovate semplici ed eleganti. Le percentuali sono su 2164 votanti.