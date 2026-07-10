FirenzeViola I lettori di FirenzeViola apprezzano le nuove maglie: il 77,73% è a favore

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Le nuove maglie Joma piacciono ai tifosi viola. Lunedì la Fiorentina ha infattipresentato la partnership con Joma (dopo circa 10 anni dopo il triennio 2012-2015) e le nuove maglie, la Home viola e la Away bianca. Maglie che sono rimaste in esposizione il 6 e il 7 all'hotel St Regis, con un corner anche per l'acquisto in anteprima. La prima maglia è già in vendita negli store così come polo e maglie da allenamento e passeggio mentre la seconda sarà in vendita dal 13.

Il 77,73% dei votanti gradisce le maglie

E secondo il sondaggio lanciato da FirenzeViola sul nostro sito le maglie hanno avuto il gradimento del 77,73 dei lettori che hanno votato. Solo il 22,27% si aspettava di meglio, mentre appunto la maggior parte le ha trovate semplici ed eleganti. Le percentuali sono su 2164 votanti.