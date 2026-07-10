Gosens al Viola Park: visita inattesa dal club, il giocatore resta fuori dai piani tecnici
Ha destato sorpresa la visita di Robin Gosens al Viola Park nel pomeriggio di oggi. Il terzino tedesco, come documentato da FV (LEGGI QUI), si è infatti presentato al centro sportivo di Bagno a Ripoli di sua spontanea volontà e senza essere stato convocato dalla Fiorentina, una presenza che ha colto di sorpresa sia il personale presente all'interno della struttura sia gli stessi dirigenti del club.
Sempre fuori da ogni progetto tecnico
Nel corso della sua permanenza Gosens non ha svolto alcun test fisico, né visite mediche o attività atletica insieme ai compagni, limitandosi con ogni probabilità a recuperare alcuni effetti personali e a sbrigare alcune questioni logistiche. La sua comparsa al Viola Park, dunque, non rappresenta un segnale di riavvicinamento alla squadra, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it: il tedesco resta infatti completamente fuori dai progetti tecnici della Fiorentina, pur senza essere tecnicamente "fuori rosa".
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