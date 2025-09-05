Ndour, buona la prima con Baldini ct: l'Under-21 vince e lui resta in campo 90'
A La Spezia l’Italia Under-21 ha iniziato con il piede giusto la nuova era targata Silvio Baldini, imponendosi 2-1 sul Montenegro nella sfida di qualificazione agli Europei di categoria. Gli ospiti erano passati subito in vantaggio al 3’ con Kostic, ma gli azzurrini hanno saputo reagire con carattere: prima il pari firmato da Lipani, poi il sorpasso siglato da Koleosho su rigore hanno ribaltato la gara.
Al “Picco” si è visto anche un protagonista d’eccezione: Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha giocato titolare nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 disegnato da Baldini, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti e confermando la fiducia del nuovo ct. Una vittoria importante, che dà slancio al cammino dell’Italia e inaugura con entusiasmo il percorso del nuovo allenatore.
