NAPOLI-FIORENTINA 3-0, RIVIVI IL LIVE FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

95' - TRIPLICE FISCHIO! La Fiorentina perde la semifinale per 3-0 e il 22 a giocarsi la finale con la vincente di domani tra Inter e Lazio sarà il Napoli. Il gol di Simeone e l'errore di Ikoné dal dischetto nel primo tempo e la doppietta lampo di Zerbin nel finale della ripresa decidono la gara.

91' - Kayode serve faraoni che spizza al centro ma non ci sono compagni e la palla esce.

90' - Concessi cinque minutio di recupero.

88' - Ultimi due cambi viola: fuori Bonaventura e Quarta, dentro Barak e Faraoni.

87' - TERZO GOL DEL NAPOLI! Si riprende bene Zerbin nonostante la botta in testa, rientra in campo e riceve centralmente la palla, beffa sia Duncan che Terracciano. Qualche dubbio di fuorigioco ma non per l'arbitro. Tre a zero per il Napoli.

84' - RADDOPPIO NAPOLI! Dall'angolo e su sponda di Di Lorenzo, Zerbin entra in porta con il pallone, beffando Parisi che non lo tiene: segna ma si fa male

80' - Ultimo cambio azzurro: fuori Mazzocchi che si è fatto male, dentro Zerbin.

79' - Possesso palla viola ma manca qualità nelle giocate. Ci prova anche Duncan a tirare in porta che però calcia fuori.

76' - Cambio obbligato per Mazzarri: Cajuste non ce la fa e si accascia a terra: entra Gaetano!

75' - Bonaventura cerca di giostrarsi in area e costringe gli azzurri in angolo.

72' - Tre cambi del Napoli: Ostigard per Mario Rui, Zielinski per Kvara e Lindstrom per Politano.

71' - Nzola riceve ma sbaglia la rifinitura, guadagna però l'angolo.

68' - ECCO IL CAMBIO VIOLA: fuori Biraghi, dentro Parisi. Fascia a Bonaventura.

67' - C'è tempo anche per una punizione, ma rinvia Simeone poi Bonaventura e Kayode non trovano la giocata giusta.

66' - Biraghi gioca l'ultimo pallone per Nzola, la difesa crea problemi a Gollini che provoca angolo.

63' - Su quella fascia si soffre e Biraghi è ammonito, Italiano prepara il cambio con Parisi.

62' - Su quella fascia scappa Politano, Quarta fa fallo ingenuo e regala una punizione, che Nzola salva in angolo.

60' - Kvara lancia i compagni sulla destra, ma Mazzocchi scivola fuori con il pallone.

59' - Subito un angolo grazie a Nzola da parte viola. Ma lo sviluppo non porta che una rimessa laterale: Kayode lancia lungo, Arthur ci prova ma la palla esce,

58' - Mentre le squadre cerc ano di risistemarsi, Simeone s'invola in area ma Quarta è attento, poi l'arbitro fischia fuorigioco.

57' - ECCO I CAMBI: Fuori Ikoné e Brekalo, dentro Nzola e Sottil come preventivato.

55' - Si scaldano alcuni viola, Nzola e Sottil: c'è odore di cambi sulle fasce.

54' - Kvara prova a "ubriacare" Kayode che però riesce a mettere la palla in fallo laterale.

52' - Cross di Politano poi Cajuste manda fuori.

50' - GIALLO A BIRAGHI per fallo su Mazzocchi. Proteste del capitano e dei viola perché Biraghi sarà squalificato con l'Inter in campionato (in base al regolamento delle ammonizioni in Supercoppa)!

49' - Occasione viola! Occasione che nasce da una lunga rimessa di Kayode, la palla finisce a Beltran che tira a botta sicura ma Gollini non sembra avere particolari difficoltà a bloccare il pallone.

47' - Occasione Fiorentina dal fondo: palla in mezzo dalla sinistra ma la palla attraversa tutta l'area senza essere intercettata da alcun viola.

46' - SI RIPARTE DALL'1-0! La Fiorentina in questa ripresa deve rimontare se vuole conquistare la finale! Nessun cambio nelle due squadre.

45' +1' - FINE DEL PRIMO TEMPO. Primo tempo intenso in cui decide il gol di Simone al 22' mentre Ikoné sbaglia il rigore che si era procurato. Napoli mdunque in vantaggio per 1-0.

45' - Concesso un minuto di recupero. Beltran colpito duro resta a terra qualche secondo.

44' - PALLONE FUORI!!! SUL DISCHETTO VA IKONE CHE CALCIA ALTO. Che occasione sbagliata da Ikoné che è voluto andare sul dischetto. In questo 2024 è già il secondo rigore sbagliato dai viola, dopo Bonaventura a Reggio Emilia in campionato (tutti realizzati invece in Coppa Italia e da Nzola contro l'Udinese).

43' - RIGORE SU IKONE. E' Mario Rui a provocarlo

41' - Ci prova Bonaventura - che ha nel Napoli una delle vittime preferite - da fuori area! Ma la palla è di poco fuori.

35' - La Fiorentina prova a gestire palla con il Napoli sempre pronto però a ripartire.

31' - Sullo sviluppo della punizione, il gioco si allarga su Kayode che poi non crossa bene e l'azione sfuma.

30' - Squadre più lunghe con un'occasione sventata da Quarta su Simeone, sulla ripartenza Bonaventura e Duncan provano a soprendere il Napoli ma c'è il fallo sul centrocampista marchigiano.

28' - PALO QUARTA E GOL DI BELTRAN ANNULLATO PER FUORIGIOCO. Bella azione di Quarta che schiaccia in rete ma c'è la respinta del palo e la palla arriva a Bonaventuras che serve Beltran. L'argentino segna ma l'arbitro anniulla per fuorigioco confermato anche al Var.

22' - GOL DEL NAPOLI! Kvara lancia Juan Jesus in velocità che beffa Kayode e imbecca l'ex viola Simeone che scappa via ai centrali e a Biraghi andando a segnare sul secondo palo il gol del vantaggio azzurro: 1-0

20' - Tiro di Biraghi al centro che però intercetta direttamente Gollini.

18' - Brekalo apre per Kayode che legge male il passaggio e il pallone si perde.

13' - Sforbiciata di Simeone ma il giocatore non la esegue bene e il pallone esce nonostante il Napoli voglia l'angolo. I pericoli arrivano sempre dalla destra azzurra

10' - Sulla ripartenza pallone ancora a Ikoné che guadagna un angolo visto che il tiro vbiene fermato da Lobokta. Sullo sviluppo Biraghi non riesce ad indirizzarlo nello specchio della porta.

9' - Politano è il più ispirato, si accentra e tira con Terracciano che con la mano alza in angolo. Sullo sviluppa Beltran fa ripartire la squadra

7' - Punizione viola dal limite, con il pallone servito in area a Ikoné che s'invola e tira ma sbroglia in angolo Simeone

2 - Quarta si rifugia in angolo per fermare la galoppata sulla fascia sinistra viola di Politano. Sullo sviluppo Kvara centralmente riceve e tira, ma il tiro è smorzato e Terracciano blocca senza problemi.

1' - PARTITI!! In uno stadio semi-vuoto.

Alle 20 fischio d'inizio per la semifinale della Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Firenzeviola vi offre la diretta testuale a cura di Luciana Magistrato, mentre su Radio Firenzeviola potete seguire la radiocronaca a cura di Tommaso Loreto. Ecco intanto le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini, Idasiak, D'avino, Ostigard, Zielinski, Lindstrom, Zerbin, Gaetano, Raspadori. All.: Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disp.: Martinelli, Christensen, Ranieri, Faraoni, Mina, Parisi, Lopez, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Sottil, Nzola, Gonzalez. All.: Italiano.