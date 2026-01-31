Napoli-Fiorentina 1-0, Vergara porta in vantaggio i padroni di casa

FirenzeViola.it
Il Napoli passa in vantaggio al Maradona: è 1-0 contro la Fiorentina. Per gli azzurri in gol il classe 2003 Vergara che, cercato in verticalizzazione, supera la coppia Pongracic-Gosens, per poi scaricare alle spalle di De Gea. 