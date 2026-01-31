Napoli-Fiorentina, omaggio del club azzurro: regalata una maglia di Commisso ai viola

© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 17:46Primo Piano
di Redazione FV

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina il club partenopeo si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti della società viola. La società Napoli ha infatti donato al club gigliato una maglia azzurra con scritto "Commisso 5". Un ricordo per il presidente viola Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio 2026 all'età di 76 anni.

Un bel gesto che va ad unirsi a quello di cui si era reso protagonista anche il Cagliari, nella sfida del 24 gennaio allo stadio Franchi. In quell'occasione venne donato alla società viola un omaggio floreale.