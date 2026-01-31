Match day, c'è Napoli-Fiorentina: dove e come seguire la sfida del Maradona

vedi letture

Si torna in campo, quattro giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. La Fiorentina torna protagonista in Serie A e lo farà a Napoli, al Maradona contro i Campioni d'Italia, reduci dalla cocente uscita di scena dalla Champions League di poche sere fa. La sfida tra la squadra di Vanoli e quella di Conte sarà visibile in diretta televisiva sui canali Dazn, ma a raccontarla in radiocronaca, come sempre, sarà anche Radio FirenzeViola. Mentre su FirenzeViola.it, come di consueto, la diretta testuale con voci e notizie dal pre al post gara.