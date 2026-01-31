FirenzeViola
Napoli-Fiorentina, niente da fare per i viola: 2-1 partenopeo
Niente da fare per la Fiorentina, al Maradona contro il Napoli arriva un'altra sconfitta. I padroni di casa vincono 2-1 grazie soprattutto ad un primo tempo a senso unico, chiuso in vantaggio grazie alla rete di Vergara. Nella seconda frazione gli azzurri raddoppiano quasi subito con un jolly pescato da Gutierrez, poi la Fiorentina inizia a macinare gioco e trova il 2-1 con Solomon in ribattuta. Ma per il resto sono più gli errori che le cose fatte bene e nonostante il Napoli si sia spaventato più volte, alla fine il risultato consegna ancora una volta una sconfitta alla squadra di Vanoli che resta al terzultimo posto in Serie A.
LiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai violadi Giacomo A. Galassi
FirenzeViolaNapoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Pongracic e Gosens ancora in difficoltà, lampo Dodò, Solomon rompe il ghiaccio
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
