Napoli-Fiorentina, niente da fare per i viola: 2-1 partenopeo

Oggi alle 19:56Primo Piano
di Redazione FV

Niente da fare per la Fiorentina, al Maradona contro il Napoli arriva un'altra sconfitta. I padroni di casa vincono 2-1 grazie soprattutto ad un primo tempo a senso unico, chiuso in vantaggio grazie alla rete di Vergara. Nella seconda frazione gli azzurri raddoppiano quasi subito con un jolly pescato da Gutierrez, poi la Fiorentina inizia a macinare gioco e trova il 2-1 con Solomon in ribattuta. Ma per il resto sono più gli errori che le cose fatte bene e nonostante il Napoli si sia spaventato più volte, alla fine il risultato consegna ancora una volta una sconfitta alla squadra di Vanoli che resta al terzultimo posto in Serie A.