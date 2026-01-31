Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Vanoli, la doppia via"; "Un difensore last minute: chiesto Rugani"

Tuttosport: "Fiorentina, c'è Kean dall'inizio per tentare l'impresa"

La Nazione: "Assalto al Maradona senza paura. Ma un Napoli ferito è più temibile"; "Dragusin, mancano ancora 48 ore"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Kean è tornato. A Napoli servono i suoi gol per provare a ripartire"