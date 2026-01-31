Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Vanoli, la doppia via"; "Un difensore last minute: chiesto Rugani"
Tuttosport: "Fiorentina, c'è Kean dall'inizio per tentare l'impresa"
La Nazione: "Assalto al Maradona senza paura. Ma un Napoli ferito è più temibile"; "Dragusin, mancano ancora 48 ore"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Kean è tornato. A Napoli servono i suoi gol per provare a ripartire"
È una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadradi Alberto Polverosi
2 Napoli prima del futuro, ma le conferme di Commisso stridono con i risultati. Al Maradona c'è Piccoli dal 1'
FirenzeViolaNapoli-Fiorentina, totoformazione: il grande dubbio è là davanti. Vanoli col solito undici
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
