Napoli-Fiorentina 2-0, Gutierrez raddoppia col mancino potente
Oggi alle 19:09Notizie di FV
di Redazione FV

Il Napoli raddoppia al Maradona: 2-0 contro la Fiorentina. L'azione in solitaria è di Gutierrez, che dal limite dell'area rientra sul mancino, supera Gosens e scarica potente sul secondo palo dove De Gea non può arrivare.