Napoli-Fiorentina 2-1, Solomon accorcia le distanze al Maradona

Napoli-Fiorentina 2-1, Solomon accorcia le distanze al MaradonaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:17Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna in partita: 1-2 contro il Napoli. Gran controllo di Dodo, che imbuca per Piccoli il quale calcia su Meret che respinge; sul rimpallo si fionda Solomon che calcia a botta sicura e accorcia le destanze.