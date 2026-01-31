Napoli-Fiorentina 2-1, triplo cambio: dentro Kean, Parisi e Ranieri

Napoli-Fiorentina 2-1, triplo cambio: dentro Kean, Parisi e RanieriFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30Notizie di FV
di Redazione FV

Vanoli opta per il triplo cambio in casa Fiorentina. Esce Solomon, al suo posto entra Kean. Fuori Brescianini, dentro Parisi. Infine Gosens lascia il posto a Ranieri.