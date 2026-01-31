Napoli-Fiorentina 1-0, palo di Piccoli, Gud sfiora il gol: vicino l'1-1!
Doppia occasione clamorosa per la Fiorentina! Prima piccoli scheggia il palo di testa dal limite dell'area del Napoli, poi Gudmundsson sfrutta l'assist di Fabbian e incorna a due passi da Meret, che fa un miracolo. Viola vicinissimi all'1-1.
LiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai violadi Giacomo A. Galassi
FirenzeViolaNapoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Pongracic e Gosens ancora in difficoltà, lampo Dodò, Solomon rompe il ghiaccio
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
