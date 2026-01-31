Napoli-Fiorentina, a fine primo tempo azzurri avanti 1-0: decide Vergara
Il Napoli è avanti 1-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del match in programma al Maradona. Decide dopo la prima frazione una rete segnata dall'uomo del momento, Vergara, che dopo aver marcato contro il Chelsea in Champions fa lo stesso anche oggi, sfruttando una dormita difensiva collettiva dei viola che se lo lasciano scappare. Il 2003 campano tutto solo davanti a De Gea realizza la rete fin qui decisiva.
Pochissima Fiorentina al Maradona, con i viola che si vedono solo dopo la mezzora con una doppia clamorosa occasione fallita da Piccoli e soprattutto Gudmundsson, che viene fermato da Meret su un colpo di testa ad un metro dalla porta. Da segnalare per il Napoli l'infortunio di Di Lorenzo, uscito dopo la grande occasione viola in barella toccandosi il ginocchio dolorante.
