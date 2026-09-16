Chi il migliore in campo in Fiorentina-Pisa 3-0? Vota il sondaggio!

Chi il migliore in campo in Fiorentina-Pisa 3-0? Vota il sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:45Notizie di FV
di Redazione FV

Con il successo ottenuto al Franchi contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia, la Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue il proprio momento positivo: i viola conquistano il passaggio del turno grazie al netto 3-0 firmato da Pellegrino, Gnonto e Gonçalves. Una prestazione in crescita per i viola, capaci di alzare il ritmo nella ripresa e chiudere la pratica contro la formazione di Paolo Bianco.

Come di consueto, su FirenzeViola.it è aperto il sondaggio Top FV per eleggere il migliore in campo della sfida di ieri sera: adesso tocca ai lettori scegliere il proprio MVP. Qui il link per votare.