Mercato in uscita: Beltran e Bianco non convocati. Brekalo verso la Spagna

vedi letture

La Fiorentina oggi è partita per Presov senza due giocatori, Lucas Beltran e Alessandro Bianco. I due non rientrano nei paini di Stefano Pioli e dunque sono sul mercato. Il primo sta ancora riflettendo sull'offerta del CSKA Mosca (sui 12 milioni per la Fiorentina e un contratto di 5 anni a 3 milioni per il giocatore) mentre il secondo non ha ancora trovato offerte che soddisfino giocatore e club (c'è stato il sondaggio del Catanzaro ma in B). Ai due non sono stati assegnati neanche i numeri di maglia. Il destino di Beltran è sicuramente segnato e la sua maglia numero 9 è passata a Dzeko. Non risulta invece l'interesse del Parma.

Intanto in uscita c'è anche Josip Brekalo (che come Ikoné, Barak e Infantino non si è mai allenato in gruppo) che avrebbe trovato l'accordo con il Real Oviedo ma prima deve rescindere dalla Fiorentina.