La Fiorentina comunica i numeri di maglia: la nove passa da Beltran a Dzeko

vedi letture

La Fiorentina ha annunciato oggi i numeri di maglia ufficiali per l'annata che verrà. Alcune novità. La più importante è che la numero nove di Lucas Beltran passa sulle spalle di Edin Dzeko, mentre l'argentino - sempre più fuori dal progetto, non ha assegnato un numero, al pari di Barak, Brekalo, Bianco, Ikone, tutti in uscita-. Simon Sohm ha la numero sette, come anticipato nella conferenza stampa di presentazione dell'ex Parma, mentre per quanto riguarda gli altri acquisti Mattia Viti prenderà la ventise, Jacopo Fazzini la ventidue, Eman Kospo la ventitré e Luca Lezzerini la numero uno. Questo l'elenco dei numeri di maglia della rosa della Fiorentina per la stagione 2025/26.

1 Lezzerini, 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 7 Sohm, 8 Mandragora, 9 Dzeko, 10 Gudmundsson, 11 Sabiri, 15 Comuzzo, 18 Pablo Marì, 20 Kean, 21 Gosens, 22 Fazzini, 23 Eman Kospo, 24 Richardson, 26 Viti, 27 Ndour, 29 Fortini, 30 Martinelli, 43 De Gea, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 61 Braschi, 65 Parisi, 99 Kouame.

