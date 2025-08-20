Calciomercato Brekalo va al Real Oviedo a zero: i dettagli sull'operazione

Josip Brekalo è pronto a diventare un nuovo calciatore del Real Oviedo. L'esterno croato, dopo un prestito in Turchia (al Kasimpasa) ed essersi allenato a parte per tutto il ritiro della Fiorentina, non partendo neanche per la tournée in Inghilterra, è a un passo dall'approdo in Spagna. Il Real Oviedo, neo-promossa in Liga, lo prenderà a costo zero, perché secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it prima di partire per la sua nuova avventura professionale Brekalo rescinderà con i viola. Brekalo era arrivato a Firenze nel gennaio 2023 e in maglia viola ha disputato 29 gare (con una rete segnata).