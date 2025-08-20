FirenzeViola Beltran non parte per Prešov. Ma una decisione ancora non è stata presa

vedi letture

Lucas Beltran-Fiorentina, siamo agli sgoccioli. Dopo le avvisaglie di un rapporto ai minimi termini con l'argentino che ha visto dalla panchina le ultime amichevoli, oggi pomeriggio è arrivato un segnale importante e probabilmente decisivo, che segnerà l'addio del calciatore arrivato solo due anni fa dal River Plate con tante aspettative ma mai davvero protagonista con la maglia viola: il classe 2001 è rimasto a Firenze mentre il resto della squadra è partito per la Slovacchia per l'andata del preliminare di Conference League.

Alle origini della scelta di Pioli e della società

Ci ha provato Italiano non essendo però mai convinto del suo ruolo da prima punta nel 4-3-3, poi anche Palladino che gli ha dato tanta fiducia la scorsa stagione trovandogli un ruolo importante al posto di Gudmundsson quando l'islandese è stato assente oppure non brillava. Ma i dubbi su quale sia davvero il ruolo per Beltran nel calcio italiano sono arrivati fino a Pioli che dopo il primo mese di valutazioni ha deciso in concerto con la società: niente più Beltran, al suo posto ci vuole un vice-Kean.

CSKA Mosca ma non solo: il Vikingo ancora non ha deciso

Partiamo da un assunto: l'esclusione di Beltran dalla lista dei convocati per Prešov, dove domani sera la Fiorentina affronterà il Polissya, non è dovuta a una decisione definitiva già presa dall'argentino. Il Vikingo continua a riflettere sull'offerta più allettante arrivata dalla Russia, precisamente dal CSKA Mosca, che ha offerto 11 milioni - già accettati - alla Fiorentina e un quinquennale importante al calciatore. Nelle ultime ore si è vociferato di un interesse del Parma che però almeno per ora non risulta sia particolarmente concreto. E poi c'è sempre il River Plate, che ci aveva provato in prestito prima del Mondiale per Club e resta sempre un'ipotesi per un calciatore che entro 48-36 ore dovrà capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Che a questo punto con ogni probabilità sarà lontano da Firenze.