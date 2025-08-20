FirenzeViola Bianco assente dai convocati, è in uscita ma ancora a Firenze: il punto

Oltre a Lucas Beltran, la Fiorentina ha scelto di lasciare a Firenze anche Alessandro Bianco ormai sempre più lontano da Firenze. Al pari dell'argentino, anche il centrocampista classe 2002 è in uscita e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla sua destinazione che ancora non è però stata decisa. Come raccolto da Firenzeviola.it infatti, Bianco è ancora a Firenze e sta valutando le possibili opzioni per la sua carriera tenendo conto che non vorrebbe andare in Serie B nonostante i tanti interessi per lui arrivati soprattutto da Catanzaro, a cui però per ora il calciatore ha risposto picche.

Non parteciperà alla doppia sfida di Conference League nonostante fosse stato inserito da Pioli nella lista per la UEFA, ma ormai è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina che sta prendendo forma.