Mercato dei big della Fiorentina: Fagioli piace a Milan e Atletico. De Gea resta un interesse bianconero
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La stagione sta volgendo al termine e si accende il mercato anche intorno ai giocatori della Fiorentina con molte voci soprattutto sui nomi più importanti. E' il caso di Nicolò Fagioli che , secondo Tmw, sarebbe il primo nome per Massimiliano Allegri, se resta il tecnico del Milan.
Occhio però anche all'Atletico Madrid. De Gea, secondo Tuttosport, resta invece un nome nella lista della Juventus anche se proprio oggi ha dato un'accelerata per Alisson che è in cima all'elenco che vede anche il nome di Vicario, tenuto d'occhio oltre che dall'Inter anche dalla stessa Fiorentina.
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