Fiorentina-Sassuolo e una preparazione diversa: viola al lavoro da domani, neroverdi da ieri

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Fiorentina e Sassuolo si avvicinano alla sfida di domenica a pranzo in modo diverso visto che hanno aperto e chiuso la 33esima giornata: i neroverdi hanno giocato di venerdì e i viola invece di lunedì. Meno tempo dunque per la Fiorentina che tornerà al lavoro però solo domani. Dopo le fatiche della Conference e la necessità di far rifiatare i giocatori per evitare altri infortuni (vedi Gosens che giocando dopo 4 giorni si è infortunato) Vanoli ha dato due giorni di stop anche per far ricaricare le pile e ritrovare le motivazioni e la carica per affrontare queste ultime partite in cui trovare la matematica certezza della salvezza (pur vicina).

Il Sassuolo, che appunto aveva giocato l'anticipo del venerdì con il Como, vuole invece sfruttare anche l'entusiasmo di una vittoria non scontata sui lagunari ed è tornato al lavoro invece già ieri, così come ha fatto oggi.

"Al Mapei Football Center, dopo un iniziale riscaldamento e del lavoro di forza e prevenzione in palestra, - si legge sul sito del Sassuolo - i neroverdi sono scesi in campo per svolgere esercitazioni tecnico tattiche e di possesso palla, per poi continuare con alcune partite a tema a campo ridotto e concludere con lavoro metabolico a secco. Il gruppo si ritroverà domani mattina per continuare la preparazione della gara contro la Fiorentina".