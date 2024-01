MERCATO, Da Carboni a Bonaventura: il recap di giornata

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

È stata una giornata che ha visto qualche passo avanti sul fronte mercato per la Fiorentina, quella appena passata il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter. Nel pomeriggio a Milano è andato in scena un incontro tra l'Inter e l'agente di Valentin Carboni, Alessandro Moggi, che ha portato l'offerta della Fiorentina per il classe 2005 ora al Monza, rifiutata però dai nerazzurri.

Poi è stata la volta di Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa entrato nel mirino dei viola che vogliono provare il colpo in questi ultimi giorni di mercato. Infine, per quanto riguarda le uscite, va registrato un sondaggio della Juventus per Jack Bonaventura rispedito però al mittente dalla Fiorentina.