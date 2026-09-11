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Mastantuono show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record
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È stata la serata di Franco Mastantuono. L'argentino ha calato la prima tripletta in Serie A e ha battuto una serie di record: intanto, a 19 anni e 28 giorni l'ex Real Madrid è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla (doppietta) in Serie A. Superato Claudio Desolati (due gol a 19 anni e 52 giorni, il 17 marzo 1974 vs Torino). Ma non finisce qua, perché si tratta anche del primo 2007 a realizzare un tripletta nel massimo campionato italiano e anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.
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Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
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Copertina
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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