FirenzeViola Mastantuono show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record

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È stata la serata di Franco Mastantuono. L'argentino ha calato la prima tripletta in Serie A e ha battuto una serie di record: intanto, a 19 anni e 28 giorni l'ex Real Madrid è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla (doppietta) in Serie A. Superato Claudio Desolati (due gol a 19 anni e 52 giorni, il 17 marzo 1974 vs Torino). Ma non finisce qua, perché si tratta anche del primo 2007 a realizzare un tripletta nel massimo campionato italiano e anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.