Venezia-Fiorentina apre la quarta giornata di Serie A: ecco come seguirla

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Sarà Venezia-Fiorentina ad aprire questa sera la quarta giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match del Penzo è fissato alle ore 20.45, con la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Una gara già importante per entrambe le squadre, che arrivano all’appuntamento ancora ferme a quota zero punti in classifica. Venezia e Fiorentina sono infatti due delle tre formazioni che non hanno ancora conquistato un punto in campionato, insieme al Genoa.

Per entrambe, dunque, l’obiettivo è quello di muovere finalmente la classifica e lasciarsi alle spalle un avvio di stagione complicato. La Fiorentina, reduce dal cambio in panchina e dall’arrivo di Paolo Vanoli, cerca la prima vittoria del campionato, mentre il Venezia vuole sfruttare il fattore campo per trovare il primo risultato positivo. Ricordiamo che potrete rimanere aggiornati sulla partita anche attraverso FirenzeViola, con la diretta testuale del match, e su Radio FirenzeViola, dove sarà disponibile la radiocronaca affidata al nostro Andrea Giannattasio.