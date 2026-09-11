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Venezia-Fiorentina 1-2: ancora Mastantuono! Doppietta in due minuti

Venezia-Fiorentina 1-2: ancora Mastantuono! Doppietta in due minutiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:18Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Come un tuono...ma è Mastantuono! Il numero trenta della Fiorentina si abbatte sulla partita nel giro di 120'; dopo l'1-1 un altro mancino affilato, stavolta sul secondo palo, sugli sviluppi di un'azione confusionaria cominciata da Beto, che poi lascia palla all'argentino, sinistro che dà un bacino al palo e si infila in rete. Doppietta per il classe 2007 e partita ribaltata in un batter d'occhio.