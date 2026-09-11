Sabato a Fiesole la prima edizione della Radio Firenze Viola Cup

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Comincia in grande stile la stagione di Calciopiù. Sabato 12 settembre andrà infatti in scena allo stadio del Fiesole Calcio la prima edizione della Radio Firenze Viola Cup, torneo organizzato da Calciopiù in collaborazione lo stesso Fiesole e l'associazione Organizziamo Tornei. Una giornata di calcio e socialità che vedrà sfidarsi trenta squadre da tutta la Toscana: protagonista sarà la categoria degli Esordienti B, riservata ai classe 2015 che dunque per la prima volta si approcciano al calcio a nove.

Il torneo di sabato è solo la prima tappa di una manifestazione che ci terrà compagnia per tutta la stagione e si concluderà con un grande evento finale nel mese di giugno. Le dieci vincitrici dei rispettivi gironi acquisiranno già sabato il pass per le finali di giugno, mentre chi vincerà le finaline di consolazione si garantirà l'accesso alla fase intermedia di gennaio guadagnandosi così un'altra occasione per qualificarsi all'evento finale.

Al netto del regolamento e della componente del risultato, la Radio Firenze Viola Cup assume prima di tutto un valore sociale: i ragazzi protagonisti potranno infatti non solo misurarsi con una nuova tipologia di calcio, preparandosi così al meglio in vista delle gare ufficiali, ma avranno anche l'occasione di trascorrere una giornata tutti insieme dentro e fuori dal campo. Un grande evento che non vediamo l'ora di vivere e di raccontarvi: ci vediamo sabato!