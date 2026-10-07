Mastantuono sfonderà in Serie A? Il Papu Gomez: "Spero proprio di sì"

Mastantuono sfonderà in Serie A? Il Papu Gomez: "Spero proprio di sì"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Tra gli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it, c'è stata sicuramente l'intervista che la nostra redazione ha confezionato con l'ex attaccante, tra le altre, di Catania e Atalanta Alejandro "el Papu" Gomez, il quale ai nostri microfoni si è soffermato sul momento che sta vivendo alla Fiorentina il suo connazionale Franco Mastantuono. Ecco le valutazioni dell'argentino in merito: "Io sono un grande fan della Serie A e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A la può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. Speriamo che per Franco sia la piazza giusta, la Fiorentina, e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e non è mai facile".

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