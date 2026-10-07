Mastantuono sfonderà in Serie A? Il Papu Gomez: "Spero proprio di sì"

Tra gli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it, c'è stata sicuramente l'intervista che la nostra redazione ha confezionato con l'ex attaccante, tra le altre, di Catania e Atalanta Alejandro "el Papu" Gomez, il quale ai nostri microfoni si è soffermato sul momento che sta vivendo alla Fiorentina il suo connazionale Franco Mastantuono. Ecco le valutazioni dell'argentino in merito: "Io sono un grande fan della Serie A e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A la può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. Speriamo che per Franco sia la piazza giusta, la Fiorentina, e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e non è mai facile".