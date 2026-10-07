FirenzeViola Mastantuono o Nico Paz? Il Papu Gomez: "Franco e Pellegrino nel futuro dell'Argentina"

Il Papu Gomez, in esclusiva per FirenzeViola, analizza il ruolo che possono avere Mastantuono e Pellegrino nella prossima Albiceleste

Alejandro Gomez vede Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino nel futuro dell'Argentina. Il Papu, oggi giocatore del Forte Virtus a Dubai, ha sfruttato il giorno dell'addio alla Seleccion di Leo Messi per rimarcare quali siano i nomi che in futuro daranno lustro alla casacca Albiceleste e tra essi, in esclusiva a Radio FirenzeViola ha menzionato anche i due attaccanti della Fiorentina: "Vedo giocatori che giocano al top nei loro club, quindi questo non mi preoccupa. Ovviamente la carta vincente non ce l'hai più e su questo dovrai lavorare. Il compito dell'allenatore è creare una grande squadra per riempire il vuoto che lascia Leo. Però, adesso stanno uscendo Nico Paz e Mastantuono. È pieno di ragazzi di un talento incredibile", esordisce a proposito dei talenti di Como e Fiorentina.

Li ha citati lei: Nico Paz e Mastantuono, chi vede più avanti attualmente?

"Sicuramente saranno il futuro della Nazionale argentina. Oggi vedo più pronto Nico, soprattutto perché lui ha fatto questo percorso andando al Como, quindi sta riuscendo a esprimersi al meglio. Invece Franco, adesso che è andato alla Fiorentina, ha cominciato a giocare di più e a prendere di nuovo fiducia. Però ricordiamo che sono ragazzi che hanno 20 anni, a me lascia tranquillo il fatto che abbiano carattere, abbiano personalità e vogliano diventare giocatori importanti della Nazionale".

Mastantuono era l'astro nascente per eccellenza del calcio argentino. La Serie A è il campionato ideale per lui? E la Fiorentina il posto adatto per esplodere?

"Questo non te lo saprei dire. Io sono un grande fan della Serie A e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A la può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. Speriamo che per Franco sia la piazza giusta, la Fiorentina, e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e non è mai facile.

C'è anche Pellegrino, centravanti, che giocava al Parma l'anno scorso. Lo vede nel futuro dell'Argentina?

"Sicuramente sarà nel radar dello staff tecnico, sono sicuro. È un attaccante moderno, ha un gran fisico, ha un gran tiro. Speriamo possa fare tanti gol, però sicuramente sarà nel radar della Nazionale con tanti competitor perché dopo Julian, dopo Lautaro, c'è anche il Flaco López. Quindi ci sta che magari Scaloni, dopo, abbia in mente anche Pellegrino".