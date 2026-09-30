Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: nuova doppia seduta

La Fiorentina torna al lavoro al Viola Park dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli al termine del test amichevole contro il Signa. Da oggi la squadra riprenderà la preparazione al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dando così il via alla seconda parte della sosta. Il tecnico viola ha già programmato una doppia seduta per mantenere alta l'intensità degli allenamenti e permettere al gruppo di ritrovare progressivamente il ritmo partita.

Nel mirino la sfida di Genova

Saranno giorni importanti anche per valutare le condizioni dei giocatori e lavorare sugli aspetti tattici in vista della ripresa del campionato. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida del 10 ottobre contro il Genoa, appuntamento che segnerà il ritorno della Fiorentina in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Vanoli avrà quindi a disposizione diverso tempo per preparare la squadra e definire le scelte in vista della trasferta del Ferraris.