Corvino torna sull'affare Pongracic. E su Piccoli: "I calciatori sono come marinai"

vedi letture

Intervistato in esclusiva oggi da Firenzeviola.it, Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina e del Lecce, club dal quale si è separato ufficialmente qualche settimana fa, ha fatto una valutazione su Marin Pongracic, difensore venduto proprio ai viola due anni fa. Queste le sue parole in merito: "Marin è un ragazzo straordinario e un professionista perbene. Lo portai a Lecce in prestito con riscatto, esercitato per circa un milione e ottocento mila euro. È stata un'ottima operazione, considerando che è stato poi rivenduto a quindici milioni. Oggi c'è una forte carenza di difensori centrali; ognuno ha i suoi punti deboli, ma Marin ha bisogno di avvertire totale fiducia attorno a sé per dare risposte eccellenti."

Quindici milioni per il suo cartellino sono stati troppi?

"No, il valore va sempre contestualizzato nel momento storico. La trattativa nacque subito dopo la cessione di Milenkovic al Nottingham Forest. Inizialmente Pongracic era virtualmente del Rennes, l'accordo era chiuso. Tuttavia, poiché il suo procuratore stava prendendo tempo sui dettagli dell'ingaggio, la Fiorentina si è inserita con decisione. Il ragazzo, appena saputo dell'interesse dei viola, ha preferito l'Italia alla Francia."

Qual è il reale valore calcistico di Roberto Piccoli?

"I calciatori sono come i marinai, si valutano quando il mare è agitato. La Fiorentina è passata attraverso una forte tempesta, e solo l'allenatore che è stato vicino alla squadra in questi momenti difficili può dare un giudizio reale sul ragazzo, avendolo testato sotto pressione. Io non ero lì, ma sono sicuro che il mister sappia perfettamente quanto Piccoli possa dare in futuro."