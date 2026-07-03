Giornata positiva per il mercato in entrata: Koleosho e Thorstvedt più vicini

Giornata positiva per il mercato in entrata: Koleosho e Thorstvedt più viciniFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina prova a dare un'accelerata al mercato per dare a Grosso la squadra pronta il primo possibile anche se c'è ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita dove è stato ceduto il solo Beltran al River. In entrata, dopo Viery oggi c'è stato l'incontro con la dirigenza del Sassuolo per parlare di Thorstvedt. Il giocatore è ancora impegnato al Mondiale ma vuole tornare a lavorare con Grosso anche se il club neroverde chiede 15 milioni. La Fiorentina proverà ad offrire contropartite.

Intanto è più vicino anche l'esterno Luca Koleosho, dopo giorni di stallo. La Fiorentina ha dato l'affondo con un'offerta ufficiale di 11 milioni e c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione.