FirenzeViola Fiorentina, tra una settimana inizia il ritiro: i primi giorni di allenamenti saranno a porte chiuse

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La nuova stagione della Fiorentina è ormai alle porte e, come accade ogni anno, il club viola si appresta ad iniziare il ritiro estivo per prepararsi al meglio. Quello che sarà il quarto ritiro che la squadra gigliata svolgerà al Viola Park, agli ordini stavolta del nuovo tecnico arrivato da Sassuolo, Fabio Grosso, inizierà ufficialmente tra una settimana, venerdì 10 luglio.

Come appreso però dalla nostra redazione i primi giorni di allenamenti, quelli che vanno dal 10 al 12 luglio, non saranno aperti al pubblico, per una scelta volta alla gestione del lavoro e della rosa. Saranno invece accessibili le sedute che andranno in scena da lunedì13 luglio in poi.