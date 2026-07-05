Intesa di massima per Dragusin! Sky sicuro: "Prestito con obbligo di riscatto"
Fiorentina pronta a mettere a segno il secondo colpo per la difesa? Sì, secondo quanto riporta in serata Sky Sport. Il club viola avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima per Radu Dragusin, centrale rumeno di proprietà del Tottenham, individuato come uno degli obiettivi principali per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.
L'operazione sarebbe stata impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe alla società gigliata di assicurarsi subito le prestazioni del difensore rinviando l'investimento definitivo ai prossimi mesi. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti, ma la trattativa avrebbe compiuto passi importanti nelle ultime ore con la Fiorentina che pagherebbe 1,5 milioni il prestito oneroso per poi fissare il riscatto a 17,5 milioni. Classe 2002, Dragusin potrebbe approdare a Firenze per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni dopo che già nelle scorse sessioni il club gigliato aveva provato a strapparlo al Tottenham.
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